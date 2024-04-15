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Италия

Сегодня, 11:32

Мхитарян не планирует делать татуировку в честь чемпионства «Интера»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян рассказал, что не будет делать татуировку в честь вероятного чемпионства команды.

После 32 туров серии А команда занимает первое место в турнирной таблице, обгоняя идущий следом «Милан» на 14 очков.

«Я не люблю татуировки и не стал бы делать тату в знак выигранного скудетто. Если бы я стал чемпионом, это осталось бы в моей голове и в книге истории итальянского футбола», — цитирует Мхитаряна Inter Xtra в социальной сети X (ранее Twitter).

35-летний армянский футболист выступает за «Интер» с 2022 года. В этом сезоне хавбек провел 42 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал 10 результативных передач.

Действующий контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Генрих Мхитарян
ФК Интер (Интернационале)
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