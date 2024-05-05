Мхитарян поделился эмоциями от чемпионства «Интера»

Полузащитник Генрих Мхитарян поделился мнением о досрочном чемпионстве «Интера» в нынешнем розыгрыше серии А.

«Всегда верил, что стану чемпионом Италии. Я долго ждал этого скудетто, оно для меня долгожданное. Рад этому трофею», — передает слова полузащитника журналист Грач Хачатрян в социальных сетях.