Мхитарян поделился эмоциями от чемпионства «Интера»

Сегодня, 09:45
Полузащитник Генрих Мхитарян поделился мнением о досрочном чемпионстве «Интера» в нынешнем розыгрыше серии А.
«Всегда верил, что стану чемпионом Италии. Я долго ждал этого скудетто, оно для меня долгожданное. Рад этому трофею», — передает слова полузащитника журналист Грач Хачатрян в социальных сетях.
«Интер» (89) продолжает лидировать в турнирной таблице. Команда Симоне Индзаги, ранее досрочно ставшая чемпионом Италии, потерпела первое поражение в серии А с 27 сентября — в 6-м туре «Интер» также уступил «Сассуоло» (1:2).