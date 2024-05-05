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Италия

Сегодня, 09:45

Мхитарян поделился эмоциями от чемпионства «Интера»

Виктория Кравченко
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Полузащитник Генрих Мхитарян поделился мнением о досрочном чемпионстве «Интера» в нынешнем розыгрыше серии А.

«Всегда верил, что стану чемпионом Италии. Я долго ждал этого скудетто, оно для меня долгожданное. Рад этому трофею», — передает слова полузащитника журналист Грач Хачатрян в социальных сетях.

«Интер» (89) продолжает лидировать в турнирной таблице. Команда Симоне Индзаги, ранее досрочно ставшая чемпионом Италии, потерпела первое поражение в серии А с 27 сентября — в 6-м туре «Интер» также уступил «Сассуоло» (1:2).

Генрих Мхитарян
ФК Интер (Интернационале)
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