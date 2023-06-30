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Италия

Сегодня, 20:58

Итальянский журналист Брага: «Для Алексея Миранчука переход в «Верону» не стал бы шагом назад»

Виталий Косик
Корреспондент
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Итальянский журналист Микаэль Брага высказался о возможной аренде полузащитника Алексея Миранчука «Вероной» у «Аталанты».

«С «Аталантой» у Алексея Миранчука есть возможность играть в еврокубках. «Верона» в этом сезоне с трудом осталась в серии А, через дополнительный матч, но, по-моему, это команда более хорошего уровня, для середины таблицы и так далее. Поэтому я не считаю, что переход в «Верону» после «Торино» стал бы шагом назад для Миранчука», — приводит слова Миранчука «Евро-Футбол.Ру».

Ранее журналист Никола Скира сообщил, что «Верона» хочет арендовать Миранчука.

27-летний Миранчук провел сезон-2022/23 в «Торино» на правах аренды из «Аталанты». На его счету 4 гола и 6 результативных передач в 29 матчах серии А.

Источник: Евро-Футбол
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Верона
ФК Торино
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