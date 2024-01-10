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«Милан» — «Аталанта»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка Италии

«Милан» и «Аталанта» сыграют в Кубке Италии 10 января
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК &amp;quot;Милан&amp;quot;.
Фото Reuters
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«Милан» сыграет с «Аталантой» в рамках 1/4 финала Кубка Италии в среду, 10 января. Встреча пройдет на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, Италия. Начало — в 23.00 по московскому времени. Прямую видеотрансляцию трансляцию Кубка Италии с 22.55 покажет онлайн-платформа Okko. Ключевые события встречи «Милан» — «Аталанта» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

В предыдущем раунде Кубка Италии «Милан» без проблем прошел «Кальяри» — 4:1. «Аталанта» в последней кубковой игре добилась убедительной победы со счетом 3:1 дома над «Сассуоло».

«Милан» завоевывал Кубок Италии 5 раз в своей истории. Последний раз клубу удавалось это в сезоне 2002/2003. «Аталанта» всего 1 раз победала в Кубке страны — в сезоне 1962/1963.

В прошлом поединке между этими командами победу одержала «Аталанта» со счетом 3:2.

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ФК Аталанта
ФК Милан
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