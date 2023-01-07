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Италия

Сегодня, 20:11

«Милан», «Атлетико» и «Боруссия» претендуют на Дзаньоло

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло находится в сфере интересов сразу нескольких европейских топ-клубов, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Оформить трансфер 23-летнего игрока хотят дортмундская «Боруссия», мадридский «Атлетико» и итальянский «Милан». Если Николо не договорится с «волками» о новом контракте, то может сменить клубную прописку по завершении сезона.

В сезоне-2022/23 Дзаньоло забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 14 матчах за «Рому».

Нынешний контракт 23-летнего итальянца действует до конца июня 2024 года.

ФК Атлетико
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Милан
ФК Рома
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