Италия. Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
19 октября, 19:00

«Милан» — «Фиорентина»: онлайн-трансляция матча серии А

«Милан» и «Фиорентина» встретятся в матче итальянской серии А
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«Милан» и «Фиорентина» встретятся в матче седьмого тура итальянской серии А в воскресенье, 19 октября. Игра на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Милан» — «Фиорентина» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Италии. Серия А. 7-й тур.
19 октября, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
2:1
Фиорентина

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч! Футбол 1», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

В шести турах чемпионата Италии «Милан» набрал 13 очков, «Фиорентина» — 3. Перед международной пазой в октябре «Милан» сыграл вничью с «Ювентусом» (0:0), а «Фиорентина» уступила «Роме» (1:2).

1
Футбол
ФК Милан
ФК Фиорентина
