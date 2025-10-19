19 октября, 19:00
«Милан» и «Фиорентина» встретятся в матче седьмого тура итальянской серии А в воскресенье, 19 октября. Игра на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.
С ключевыми событиями и результатом игры «Милан» — «Фиорентина» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире встречу покажет канал «Матч! Футбол 1», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.
В шести турах чемпионата Италии «Милан» набрал 13 очков, «Фиорентина» — 3. Перед международной пазой в октябре «Милан» сыграл вничью с «Ювентусом» (0:0), а «Фиорентина» уступила «Роме» (1:2).