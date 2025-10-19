«Милан» благодаря дублю Леау победил «Фиорентину» и возглавил таблицу серии А

19 октября, 23:43
«Милан» на своем поле переиграл «Фиорентину» в матче 7-го тура итальянской серии А — 2:1.
Счет на 55-й минуте открыл полузащитник гостей Робин Гозенс. Победу хозяевам принес дубль Рафаэла Леау. Португалец сравнял счет на 63-й минуте и реализовал пенальти на 86-й.
«Милан» (16 очков) возглавил таблицу Серии А, обойдя «Интер» (15), «Наполи» (15) и «Рому» (15).
«Фиорентина» (3) продлила серию без побед в чемпионате Италии до 7 матчей и занимает 18-е место в турнирной таблице.
Митек
Леау Ндовски - крут!
20.10.2025
cермЯга
Ювентус тоже не слабо обделался
20.10.2025
Иньес Андреста
В Италии будет заруба в этом сезоне?
20.10.2025
adamantane'
Полноценное возрождение "Милана". А вот "Наполи" проиграл команде с разностью мячей (до их очной встречи) 5-13 и всего одной победой (опять же, до игры с "Наполи").
20.10.2025