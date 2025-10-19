«Милан» благодаря дублю Леау победил «Фиорентину» и возглавил таблицу серии А

«Милан» на своем поле переиграл «Фиорентину» в матче 7-го тура итальянской серии А — 2:1. Счет на 55-й минуте открыл полузащитник гостей Робин Гозенс. Победу хозяевам принес дубль Рафаэла Леау. Португалец сравнял счет на 63-й минуте и реализовал пенальти на 86-й. «Милан» (16 очков) возглавил таблицу Серии А, обойдя «Интер» (15), «Наполи» (15) и «Рому» (15). «Фиорентина» (3) продлила серию без побед в чемпионате Италии до 7 матчей и занимает 18-е место в турнирной таблице. Чемпионат Италии. Серия А. 7-й тур.

19 октября, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)

Митек Леау Ндовски - крут! 20.10.2025

cермЯга Ювентус тоже не слабо обделался 20.10.2025

Иньес Андреста В Италии будет заруба в этом сезоне? 20.10.2025