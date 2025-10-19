Видео
Италия. Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Новости
Видео
Главная
Футбол
Италия

19 октября, 23:43

«Милан» благодаря дублю Леау победил «Фиорентину» и возглавил таблицу серии А

Игнат Заздравин
Корреспондент
Рафаэл Леау.
Фото Reuters

«Милан» на своем поле переиграл «Фиорентину» в матче 7-го тура итальянской серии А — 2:1.

Счет на 55-й минуте открыл полузащитник гостей Робин Гозенс. Победу хозяевам принес дубль Рафаэла Леау. Португалец сравнял счет на 63-й минуте и реализовал пенальти на 86-й.

«Милан» (16 очков) возглавил таблицу Серии А, обойдя «Интер» (15), «Наполи» (15) и «Рому» (15).

«Фиорентина» (3) продлила серию без побед в чемпионате Италии до 7 матчей и занимает 18-е место в турнирной таблице.

Чемпионат Италии. Серия А. 7-й тур.
19 октября, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
2:1
Фиорентина

Источник: Таблица Серии А
5

  • Митек

    Леау Ндовски - крут!

    20.10.2025

  • cермЯга

    Ювентус тоже не слабо обделался

    20.10.2025

  • Иньес Андреста

    В Италии будет заруба в этом сезоне?

    20.10.2025

  • adamantane'

    Полноценное возрождение "Милана". А вот "Наполи" проиграл команде с разностью мячей (до их очной встречи) 5-13 и всего одной победой (опять же, до игры с "Наполи").

    20.10.2025

    Рафаэл Леау
    Футбол
    ФК Милан
    ФК Фиорентина
