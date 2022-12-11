«Милан» готов предложить Беннасеру новый контракт до 2027 года

«Милан» готов предложить полузащитнику Исмаэлю Беннасеру новый контракт.

По данным Milan News, клуб готов предложить 25-летнему игроку соглашение до 2027 года. У полузащитника есть несколько предложений из АПЛ, среди которых от лондонского «Арсенала».

Алжирский футболист выступает за «Милан» с 2019 года. Текущий контракт рассчитан до лета 2024 года.

В сезоне-2022/23 Беннасер сыграл за итальянский клуб 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.