«Милан» готов продлить контракт с Жиру

«Милан» планирует продлить контракт с бомбардиром Оливье Жиру, сообщает Football Italia.

По данным источника, руководство команды довольно выступлениями игрока и хочет продлить соглашение француза, рассчитанное до лета 2023 года.

В составе «Милана» Жиру играет с лета 2021 года. С тех пор нападающий провел за «россонери» 57 матчей, забив 23 гола и отдал 9 голевых передач на партнёров.

На данный момент он играет в сборной Франции на ЧМ-2022. Команда игрока 4 декабря пробилась в четвертьфинал.