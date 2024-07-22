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Сегодня, 17:59

«Милан» хочет купить Самарджича за 15 миллионов евро

Алина Савинова
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«Милан» в ближайшее время планирует начать переговоры с «Удинезе» по поводу возможного перехода полузащитника Лазара Самарджича, сообщает Calciomercato.

Отмечается, что красно-черные готовы предложить клубу из Удине 15 миллионов евро за 22-летнего игрока. В «Милане» считают, что Самарджич станет важной частью настоящего и будущего команды.

Однако на полузащитника также претендуют «Лацио» и «Фенербахче», у которых «Удинезе» запросил 25 миллионов евро.

Самарджич выступает за «Удинезе» с 2021 года. Контракт футболиста с командой рассчитан до лета 2026 года.

Источник: Calciomercato
Футбол
ФК Милан
ФК Удинезе
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