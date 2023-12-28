«Милан» хочет купить защитника «Барселоны» Лангле, который выступает за «Астон Виллу» на правах аренды

«Милан» заинтересован в защитнике «Барселоны» Клемане Лангле, который выступает за «Астон Виллу» на правах аренды, сообщает Sky Italia.

По данным источника, итальянский клуб уже обращался к каталонцам с вопросом о том, возможно ли досрочно прервать арендное соглашение, чтобы подписать футболиста уже зимой.

«Милан» находится в поисках усиления обороны из-за травм троих основных защитников: Фикайо Томори, Малика Тшау и Пьера Калюлю.

В сезоне-2023/24 Лангле провел 7 матчей за «Астон Виллу» и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 28-летнего француза в 8 миллионов евро.