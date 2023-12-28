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Италия

Сегодня, 09:15

«Милан» хочет купить защитника «Барселоны» Лангле, который выступает за «Астон Виллу» на правах аренды

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Милан» заинтересован в защитнике «Барселоны» Клемане Лангле, который выступает за «Астон Виллу» на правах аренды, сообщает Sky Italia.

По данным источника, итальянский клуб уже обращался к каталонцам с вопросом о том, возможно ли досрочно прервать арендное соглашение, чтобы подписать футболиста уже зимой.

«Милан» находится в поисках усиления обороны из-за травм троих основных защитников: Фикайо Томори, Малика Тшау и Пьера Калюлю.

В сезоне-2023/24 Лангле провел 7 матчей за «Астон Виллу» и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 28-летнего француза в 8 миллионов евро.

Клеман Лангле
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Барселона
ФК Милан
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