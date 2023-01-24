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Италия

Сегодня, 22:39

«Милан» хочет подписать нападающего «Челси» Пулишича

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Челси» Кристиан Пулишич находится в сфере интересов «Милана», сообщает Marca.

Главный тренер «синих» Грэм Поттер не рассчитывает на 24-летнего футболиста в будущем, поэтому летом ему будет позволено искать себе новый клуб.

Работу над потенциальным подписанием американца уже начал «Милан». За ситуацией также следят «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

В текущем сезоне Пулишич сыграл за «синих» 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной США в 38 миллионов евро.

Кристиан Пулишич
ФК Милан
ФК Челси
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