«Милан» хочет подписать нападающего «Челси» Пулишича

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Нападающий «Челси» Кристиан Пулишич находится в сфере интересов «Милана», сообщает Marca.
Главный тренер «синих» Грэм Поттер не рассчитывает на 24-летнего футболиста в будущем, поэтому летом ему будет позволено искать себе новый клуб.
Работу над потенциальным подписанием американца уже начал «Милан». За ситуацией также следят «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».
В текущем сезоне Пулишич сыграл за «синих» 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной США в 38 миллионов евро.