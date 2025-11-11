«Милан» хочет продлить контракт с 40-летним Модричем

11 ноября, 16:36
«Милан» намерен продлить контракт с полузащитником Лукой Модричем, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, в клубе довольны тем, как 40-летний хорват влился в коллектив и является примером для молодых игроков. Изначально руководство «россонери» хотело отложить переговоры до конца сезона, но сейчас почти уверено в подписании нового соглашения.
Модрич в июне подписал однолетний контракт с опцией продления еще на один год. В сезоне-2025/26 он провел 12 игр, забил 1 гол и сделал 2 результативных паса.
12.11.2025
Иньес Андреста
Да будет новость- «Милан» хочет продлить контракт с 45-летним Модричем!
11.11.2025
инок
Наблюдая за его игрой в Милане, совсем не ощущается его возраст. Модрич по-прежнему борется и двигается на всех участках поля. Настоящий трудяга - был и остается им.)
11.11.2025
zg
Красавец,Лука!Еще пару лет попылит!
11.11.2025