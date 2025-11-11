Видео
11 ноября, 16:36

«Милан» хочет продлить контракт с 40-летним Модричем

Руслан Минаев

«Милан» намерен продлить контракт с полузащитником Лукой Модричем, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, в клубе довольны тем, как 40-летний хорват влился в коллектив и является примером для молодых игроков. Изначально руководство «россонери» хотело отложить переговоры до конца сезона, но сейчас почти уверено в подписании нового соглашения.

Модрич в июне подписал однолетний контракт с опцией продления еще на один год. В сезоне-2025/26 он провел 12 игр, забил 1 гол и сделал 2 результативных паса.

4

  • Кариока_двойка.

    В 45 в Спартаке может погреметь еще.

    12.11.2025

  • Иньес Андреста

    Да будет новость- «Милан» хочет продлить контракт с 45-летним Модричем!

    11.11.2025

  • инок

    Наблюдая за его игрой в Милане, совсем не ощущается его возраст. Модрич по-прежнему борется и двигается на всех участках поля. Настоящий трудяга - был и остается им.)

    11.11.2025

  • zg

    Красавец,Лука!Еще пару лет попылит!

    11.11.2025

    Лука Модрич
    ФК Милан
