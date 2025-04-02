«Милан» и «Интер» встретятся в полуфинале Кубка Италии 2 апреля

«Милан» и «Интер» встретятся в полуфинале Кубка Италии в среду, 2 апреля. Матч в Милане (Италия) на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») начнется в 22.00 по московскому времени.

Миланское дерби будут транслировать телеканал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru (по подписке). Эфир начнется в 21.55 мск, за пять минут до стартового свистка.

За ключевые событиями и результатом игры «Милан» — «Интер» следите в матч-центре «СЭ».

Италия. Кубок. 1/2 финала.

02 апреля, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)

В 1/4 финала «Интер» прошел «Лацио» (2:0), а «Милан» — «Рому» (3:1).

В розыгрыше Кубка Италии-2023/24 черно-синие вылетели в 1/8 финала в противостоянии с «Болоньей» (1:2 д.в.), а красно-черные на стадии 1/4 финала уступили «Аталанте» (1:2).