«Милан» сыграет с «Интером» в рамках 23-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 2 февраля. Дерби пройдет на стадионе «Сан-Сиро» в Милане (Италия). Начало — в 20.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Милан» — «Интер» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, в ретрансляции федерального канала — платформы «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Красно-черные набрали 34 очка и занимают восьмое место в турнирной таблице. Черно-синие с 50 баллами идут на второй строчке чемпионата.

Италия. Серия А. 23-й тур.

02 февр, 20:00. Giuseppe Meazza (Милан)

Чемпионат Италии по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте