«Милан» интересуется форвардом «Челси» Лукаку

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку может стать игроком «Милана», сообщает La Gazzetta dello Sport.

На данный момент форвард является игроком «Интера», за который выступает на правах аренды.

По информации издания, «Челси» готов отпустить нападающего за 40 миллионов евро. «Милан» собирается обратиться к лондонскому клубу напрямую.

Ранее сообщалось, что Лукаку хочет играть за «Интер» и ждет действий со стороны клуба.

В текущем сезоне 30-летний бельгиец сыграл в 36 матчах за «Интер» во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 7 голевых передач.