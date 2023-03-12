«Милан» интересуется японским полузащитником «Фрайбурга» Доаном

Вингер «Фрайбурга» Рицу Доан может продолжить карьеру в «Милане», сообщает Tuttosport.

Скауты «россонери» присутствовали на игре «Фрайбурга» с «Ювентусом» (0:1) в 1/8 финала Лиги Европы, где следили за игрой 24-летнего японца.

Доан играет за «Фрайбург» с июля прошлого года. В текущем сезоне он провел 23 матча в бундеслиге, отличившись двумя голами и пятью ассистами. До этого полузащитник выступал за ПСВ, «Гронинген» и «Арминию».

Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 15 миллионов евро.