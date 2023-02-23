«Милан» интересуется защитником «Барселоны» Юмтити

Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити, который на данный момент выступает за «Лечче» на правах аренды, может продолжить карьеру в «Милане», сообщает Sport.es.

По информации издания, в миланской команде считают, что футболист проводит достойный сезон в «Лечче» и он вернулся на относительно высокий уровень.

Также в «Милане» надеются, что «Барселона» отпустит игрока бесплатно по окончанию аренды.

В текущем сезоне 29-летний француз провел за «Лечче» 12 игр и не отличился результативными действиями. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 2 миллиона евро.