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Италия

Сегодня, 17:57

«Милан» интересуется защитником «Торино» Синго

Мария Гусева
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«Милан» рассматривает возможность подписания защитника «Торино» Вилфрида Синго, сообщает Calciomercato.

По информации источника, миланцы уже предприняли определенные шаги. Туринский клуб хочет получить за 22-летнего ивуарийца 10-12 миллионов евро.

Синго выступает за «Торино» с 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 12 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Синго провел 35 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

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