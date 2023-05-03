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Италия

3 мая, 23:57

«Милан» ушел от поражения в матче с «Кремонезе»

Мария Гусева
«Милан» — «Кремонезе».
Фото Global Look Press
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«Милан» на своем поле сыграл вничью с «Кремонезе» в матче 33-го тура чемпионата Италии — 1:1.

Счет открыл нападающий гостей Давид Окереке на 77-й минуте встречи. На 90+3-й минуте форвард «Милана» Жуниор Мессиас сравнял счет.

«Милан» занимает 6-е место в турнирной таблице серии А, набрав 58 очков. «Кремонезе» с 21 очком располагается на 19-й строчке.

Италия. Серия А. 33-й тур
03 мая, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
1:1
Кремонезе

В параллельном матче «Лацио» на своем поле обыграл «Сассуоло» — 2:0.

Забитыми голами отметились Фелипе Андерсон и Тома Башич.

«Лацио» занимает второе место в таблице, набрав 64 очка. «Сассуоло» располагается на 12-й строчке — 43 очка.

Италия. Серия А. 33-й тур
03 мая, 22:00. Olimpico (Рим)
Лацио
2:0
Сассуоло

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2022-2023/
Футбол
ФК Кремонезе
ФК Лацио
ФК Милан
ФК Сассуоло
серия А
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