«Милан» ушел от поражения в матче с «Кремонезе»

«Милан» на своем поле сыграл вничью с «Кремонезе» в матче 33-го тура чемпионата Италии — 1:1.

Счет открыл нападающий гостей Давид Окереке на 77-й минуте встречи. На 90+3-й минуте форвард «Милана» Жуниор Мессиас сравнял счет.

«Милан» занимает 6-е место в турнирной таблице серии А, набрав 58 очков. «Кремонезе» с 21 очком располагается на 19-й строчке.

В параллельном матче «Лацио» на своем поле обыграл «Сассуоло» — 2:0.

Забитыми голами отметились Фелипе Андерсон и Тома Башич.

«Лацио» занимает второе место в таблице, набрав 64 очка. «Сассуоло» располагается на 12-й строчке — 43 очка.