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Сегодня, 00:31

«Милан» победил «Монцу» в Кубке Сильвио Берлускони

Евгений Козинов
Корреспондент
«Милан» выиграл Кубок Сильвио Берлускони.
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«Милан» выиграл у «Монцы» в товарищеском турнире имени Сильвио Берлускони — 3:1. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро».

На 11-й минуте бельгийский нападающий Алексис Салемакерс вывел «россонери» вперед. Перед перерывом Даниэле Мальдини сравнял счет.

Сразу после перерыва Лука Йович, заменивший Альваро Морату, забил второй гол миланской команды. На 56-й минуте полузащитник Тиджани Рейндерс, подписавший контракт с «Миланом» этим летом, установил окончательный счет.

Берлускони умер в июне 2023 года. С 1986-го по 2016-й он являлся владельцем «Милана», а в сентябре 2018-го стал владельцем «Монцы».

Футбол
ФК Милан
ФК Монца
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