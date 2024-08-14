«Милан» победил «Монцу» в Кубке Сильвио Берлускони

«Милан» выиграл у «Монцы» в товарищеском турнире имени Сильвио Берлускони — 3:1. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро».

На 11-й минуте бельгийский нападающий Алексис Салемакерс вывел «россонери» вперед. Перед перерывом Даниэле Мальдини сравнял счет.

Сразу после перерыва Лука Йович, заменивший Альваро Морату, забил второй гол миланской команды. На 56-й минуте полузащитник Тиджани Рейндерс, подписавший контракт с «Миланом» этим летом, установил окончательный счет.

Берлускони умер в июне 2023 года. С 1986-го по 2016-й он являлся владельцем «Милана», а в сентябре 2018-го стал владельцем «Монцы».