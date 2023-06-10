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Италия

Сегодня, 20:55

«Милан» может купить Чуквуэзе, арендовать Чуквуэмеку у «Челси» и подписать Тюрама

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Милану» интересны вингер «Вильярреал» Самуэль Чуквуэзе, хавбек «Челси» Карни Чуквуэмека и форвард «Боруссией» Менхенгладбах Маркус Тюрам.

Как сообщается на сайте Джанлуки Ди Марцио, «россонери» намерены усилить атакующую линию этим летом. На правый фланг миланцы хотели бы подписать Чуквуэзе, которого «Вильярреал» оценивает в 25 миллионов евро. «Милан» пока не контактировал с испанцами и намерен сперва договориться с футболистом, контракт которого рассчитан до лета 2024 года.

По данным источника, клуб серии А также может арендовать 19-летнего англичанина у «Челси» с правом выкупа. Контракт Чуквуэмека рассчитан до лета 2028 года. Еще «Милан» хотел бы усилить нападение, пригласив Маркуса Тюрама, срок его соглашения с «Боруссией» истекает в конце июня 2023 года. Однако на француза претендует «ПСЖ», а миланцы не готовы платить футболисту 6 миллионов евро в год.

«Милан» по итогам сезона-2022/23 чемпионата Италии занял четвертое место, набрав 70 очков.

Источник: Сайт Джанлуки Ди Марцио
Футбол
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Вильярреал
ФК Милан
ФК Челси
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