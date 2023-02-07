0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 09:22

«Милан» может уволить Пиоли, если ситуация в клубе не изменится

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли может в скором времени покинуть свой пост, сообщает Calciomercato.

По информации издания, руководство клуба все еще доверяет тренеру, но может изменить свое мнение, если положение команды не изменится в скором времени.

В случае если неудачные выступления «Милана» будут продолжаться и появится угроза непопадания команды в Лигу чемпионов, может быть рассмотрен вариант с отставкой Пиоли.

Итальянский специалист работает с миланским клубом с осени 2019 года.

В последних 5 матчах серии А россонери потерпели 3 поражения и сыграли 2 игры вничью.

«Милан» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 38 очков за 21 матч.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
Стефано Пиоли
серия А
1
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Бойкот поддержат 40 стран». Реальны ли страшилки о расколе в МОК из-за позиции по России?
Называли изменником родины и допингером. Великий штангист умер загадочной смертью в 50 лет
Global Times: передача Украине российских активов станет политическим трюком США
Мужчину задержали при попытке украсть тело Ленина из Мавзолея
В Центральной Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7
Появились кадры спасения людей из-под обломков здания в Газиантепе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Аллегри: «Ювентус» должен думать о том, как набрать 40 очков и избежать вылета»