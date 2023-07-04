«Милан» надеется подписать нападающего Морату летом

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«Милан» серьезно заинтересован в нападающем «Атлетико Мадрид» Альваро Морате, сообщает Relevo.
По информации издания, итальянский клуб рассматривает испанского форварда в качестве приоритетного подписания этим летом в линию атаки.
Сообщается, что последние недели уже велись переговоры по трансферу игрока.
Мората выступает за «Атлетико» с 2020 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2024 года.
В прошедшем сезоне 30-летний испанец провел 45 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 3 результативные передачи.