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Сегодня, 21:15

«Милан» — «Наполи»: смотреть онлайн-трансляцию матча серии А

«Милан» и «Наполи» встретятся в матче чемпионата Италии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Милан» встретится с «Наполи» в матче 10-го тура итальянской серии А во вторник, 29 октября. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» (также известном как «Сан-Сиро») в Милане и начнется в 22.45 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажут телеканал и сайт «Матч ТВ». Трансляция начнется за пять минут до матча и будет также доступна на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск».

С ключевыми событиями игры «Милан» — «Наполи» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Италия. Серия А. 10-й тур
29 окт, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Наполи

В чемпионате Италии-2024/25 «Милан» набрал 14 очков в 8 матчах, а лидер лиги «Наполи» — 22 очка в 9 играх. В предыдущем туре встреча «Милана» с «Болоньей» в гостях была перенесена из-за непогоды, а «Наполи» на своем поле победил «Лечче» (1:0).

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