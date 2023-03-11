«Милан» нашел кандидатов на замену Ибрагимовича

Руководство «Милана» летом этого года планирует купить нового форварда, который заменит нападающего Златана Ибрагимовича.

По данным La Gazzetta dello Sport, в числе кандидатов на место шведа — футболист «Зальцбурга» Ноа Окафор, игрок «Арсенала» Фоларин Балогун, выступающий в этом сезоне на правах аренды за французский «Реймс».

Контракт 41-летнего шведа с «Миланом» рассчитан до окончания нынешнего сезона. В этом сезоне футболист долгое время восстанавливался от травмы и провел всего 2 матча.