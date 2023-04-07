«Милан» не будет продлевать контракт с Ибрагимовичем

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович покинет команду в конце сезона, сообщает журналист Санти Ауна.

По информации источника, «Милан» не хочет продлевать контракт с 41-летним форвардом из-за частых повреждений. В текущем сезоне Ибрагимович провел всего 4 игры за «россонери», отметившись одним голом. Его соглашение с «Миланом» истекает летом этого года.

Ибрагимович выступает за команду с 2020 года. Ранее он уже играл за «Милан» с 2010 по 2012 годы. Всего на счету форварда 163 матча за красно-черных, 93 гола и 35 результативных передач.