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Сегодня, 16:01

«Милан» не будет штрафовать Тео Эрнандеса и Рафаэла Леау за поведение в матче с «Лацио»

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Руководство «Милана» не собирается штрафовать защитника Тео Эрнандеса и нападающего Рафаэла Леау за поведение в матче 3-го тура чемпионата Италии против «Лацио» (2:2), сообщает La Gazzetta dello Sport.

Футболисты начали игру на скамейке запасных и вышли на поле на 70-й минуте. После этого сразу же последовал гол «Милана», после чего матч был остановлен на водопой. В этот момент главный тренер команды Паулу Фонсека давал футболистам тактическую установку, но Леау и Тео Эрнандес не стали подходить к партнерам и слушать специалиста. Они остались на противоположном фланге и ждали возобновления игры.

После матча Тео заявил, что их поведение не было направлено против тренера или команды. Просто они только вышли на поле, и вода им не требовалась.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Рафаэл Леау
Тео Эрнандес
ФК Милан
Паулу Фонсека
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