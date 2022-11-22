«Милан» не будет выкупать права на полузащитника Бакайоко у «Челси»

22 ноября, 18:40
Руководство «Милана» приняло решение расстаться с полузащитником Темуе Бакайоко, сообщает Football Italia.
Права на 28-летнего хавбека принадлежат «Челси», но активировать опцию выкупа игрока за 35 миллионов «Милан» отказался.
Расставание с Бакайоко, который не вписывается в игровые схемы Стефано Пиоли, позволит клубу сэкономить на зарплате футболиста — 2,5 миллиона евро.
В нынешнем сезоне футболист пока не провел ни одного матча за итальянский клуб.
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Основные источники исследования