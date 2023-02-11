0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 12:39

«Милан» не продвинулся в переговорах с Леау о продлении контракта

Руслан Минаев
Telegram Дзен

«Милан» не продвинулся в переговорах с нападающим Рафаэлом Леау о продлении контракта. Об этом рассказал директор клуба Паоло Мальдини.

«Мы работаем над продлением Леау. Находимся в той же точке, сейчас не лучшее время думать о подписании нового соглашения.

Несколько встреч [с агентами игрока] назначены, но это можно спокойной обсудить по видеосвязи", — цитирует Мальдини инсайдер Фабрицио Романо.

Действующее соглашение вингера с миланской командой рассчитано до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что португальцу планируют предложить новый контракт сроком до 2027 года с зарплатой 7 миллионов евро за сезон.

В текущем сезоне на счету 23-летнего футболиста 9 голов и 9 результативных передач в 29 матчах за «Милан» во всех турнирах.

Паоло Мальдини
Футбол
ФК Милан
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
Финские лыжи похоронили за плинтусом. Что было до того, как ВАДА полюбило Россию?
В МИД РФ заявили о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий
«Теперь мы залпы слышим часто»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Байден признался, с каким невидимым человеком он постоянно здоровается
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Милан» проявляет интерес к 21-летнему форварду «Реймса» Балогану — он лидер бомбардирской гонки лиги 1