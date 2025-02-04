«Милан» объявил об аренде форварда «Челси» Жоау Феликса

Нападающий Жоау Феликс на правах аренды присоединился к «Милану», сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Португальский футболист подписал контракт с красно-черными сроком до 30 июня 2025 года. Отмечается, что в «Милане» Феликс будет выступать под номером «79».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, клуб из Милана арендовал 25-летнего игрока за 5 миллионов фунтов стерлингов и покроет его зарплату.

В нынешнем сезоне форвард забил 7 мячей и сделал 2 голевые передачи в 20 матчах за «Челси» во всех турнирах.