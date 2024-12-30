«Милан» объявил об отставке Паулу Фонсеки

Пресс-служба «Милана» сообщила об увольнении Паулу Фонсеки с поста главного тренера итальянской команды.

51-летний специалист возглавил «Милан» 13 июня 2024 года. Под руководством португальца россонери провели 24 матча во всех турнирах, одержали 12 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений.

В последнем матче под руководством Фонсеки «Милан» сыграл вничью с «Ромой» (1:1). После 17 матчей в нынешнем сезоне серии А миланский клуб с 27 очками занимает 8-е место в турнирной таблице.