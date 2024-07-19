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«Милан» отпустит Йовича в «Зенит» или клуб из Саудовской Аравии, если подпишет форварда

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Милана» Лука Йович может продолжить карьеру в России или Саудовской Аравии, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, миланский клуб готов отпустить 26-летнего серба в «Зенит» или в клуб из Саудовской Аравии, если итальянцы подпишут форварда на замену. Сообщалось, что «Милан» близок к трансферу Альваро Мораты из «Атлетико».

В сезоне-2023/24 Йович сыграл в 30 матчах за «Милан» во всех соревнованиях, в которых забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу. Рыночная стоимость игрока оценивается в 7 миллионов евро, по данным портала Transfermarkt.

Лука Йович
ФК Зенит
ФК Милан
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