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Сегодня, 16:29

«Милан» дважды забил в концовке и вырвал победу над «Пармой»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Милан» — «Парма».
Фото Reuters
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«Милан» на своем поле победил «Парму» в матче 22-го тура итальянской серии А — 3:2.

Счет на 24-й минуте открыл форвард гостей Маттео Канчельери. На 38-й минуте хозяева отыгрались с пенальти, отличился Кристиан Пулишич. «Парма» снова вышла вперед благодаря голу Энрико Дель Прато на 80-й минуте.

«Милан» сумел вырвать победу, дважды забив в концовке. На 90+2-й минуте голом отметился Тиджани Рейндерс, а три минуты спустя победный мяч забил Самуэль Чуквуэзе.

«Милан» (34 очка) поднялся на шестое место в серии А. «Парма» (20) идет 17-й в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 22-й тур
26 янв, 14:30. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
3:2
Парма

Источник: Таблица серии А
2
Футбол
ФК Милан
ФК Парма
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