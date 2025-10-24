«Милан» и «Пиза» сыграют в 8-м туре чемпионата Италии в пятницу, 24 октября. Матч пройдет на стадионе «Сан Сиро» в Милане (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Чемпионат Италии. Серия А. 8-й тур.

24 октября, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)

Следить за ключевыми событиями игры «Милан» — «Пиза» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

После 7 туров Серии А красно-черные набрали 16 очков и занимают первое место в турнирной таблице. Клуб из Пизы с 3 очками идет на 20-й строчке чемпионата Италии.

