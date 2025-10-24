«Милан» ушел от поражения в домашнем матче с «Пизой»

Роман Морковкин

Милан ушёл от Пизы, а вот Пиза от Милана всё никак не уйдёт. В этом сезоне с назначением нормального тренера дела вроде бы пошли в гору, но вот снова осечка там, где 3 очка просто обязаны были брать. Как можно так играть с аутсайдером? А ведь ещё и слухи про интерес шейхов к Леау всё множатся и множатся. Ни в коем случае нельзя продавать такого важного игрока, лидера, если хотят вернуться на лидирующие позиции.

25.10.2025