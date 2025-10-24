Видео
24 октября, 23:45

«Милан» ушел от поражения в домашнем матче с «Пизой»

Руслан Минаев
Лука Модрич (слева) и Эбенезер Акинсанмиро.
Фото Global Look Press

«Милан» дома сыграл вничью с «Пизой» в 8-я туре Серии А — 2:2.

У хозяев голы забили Рафаэл Леау и Закари Атекаме. У гостей отличились Хуан Куадрадо (пенальти) и М'бала Нзола.

«Милан» набрал 17 очков и лидирует в таблице чемпионата Италии. «Пиза» с 4 очками — на 18-й строчке.

Чемпионат Италии. Серия А. 8-й тур.
24 октября, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
2:2
Пиза
3

  • shpasic

    «Милан ушел от поражения в домашнем матче с Пизой» - вот же молодцы!

    25.10.2025

  • Роман Морковкин

    Милан ушёл от Пизы, а вот Пиза от Милана всё никак не уйдёт. В этом сезоне с назначением нормального тренера дела вроде бы пошли в гору, но вот снова осечка там, где 3 очка просто обязаны были брать. Как можно так играть с аутсайдером? А ведь ещё и слухи про интерес шейхов к Леау всё множатся и множатся. Ни в коем случае нельзя продавать такого важного игрока, лидера, если хотят вернуться на лидирующие позиции.

    25.10.2025

    Футбол
    ФК Милан
    ФК Пиза
