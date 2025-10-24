24 октября, 23:45
«Милан» дома сыграл вничью с «Пизой» в 8-я туре Серии А — 2:2.
У хозяев голы забили Рафаэл Леау и Закари Атекаме. У гостей отличились Хуан Куадрадо (пенальти) и М'бала Нзола.
«Милан» набрал 17 очков и лидирует в таблице чемпионата Италии. «Пиза» с 4 очками — на 18-й строчке.
shpasic
«Милан ушел от поражения в домашнем матче с Пизой» - вот же молодцы!
25.10.2025
Роман Морковкин
Милан ушёл от Пизы, а вот Пиза от Милана всё никак не уйдёт. В этом сезоне с назначением нормального тренера дела вроде бы пошли в гору, но вот снова осечка там, где 3 очка просто обязаны были брать. Как можно так играть с аутсайдером? А ведь ещё и слухи про интерес шейхов к Леау всё множатся и множатся. Ни в коем случае нельзя продавать такого важного игрока, лидера, если хотят вернуться на лидирующие позиции.
25.10.2025