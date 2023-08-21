«Милан» планирует продлить контракт с Коломбо

Сегодня, 14:43
«Милан» хочет продлить контракт с нападающим Лоренцо Коломбо, сообщил в Twitter журналист Маттео Моретто.
По информации источника, руководство клуба планирует, чтобы Коломбо заключил новое соглашение с «россонери» до 2028 года и отправился в аренду в «Монцу». «Милан» разрешит сделку только тогда, когда у них будет подписан еще один нападающий.
В прошлом сезоне Коломбо выступал за «Лечче» на правах аренды из «Милана». Форвард провел 33 матча в серии А, в которых забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.
Действующий контракт футболиста с «Миланом» клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
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|Фиорентина
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|Ювентус
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|3-0
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3
|Наполи
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|3-1
|3
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4
|Интер
|1
|1
|0
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|2-0
|3
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5
|Аталанта
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|0
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|2-0
|3
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6
|Лечче
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|2-1
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7
|Верона
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|3
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8
|Рома
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|1
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|2-2
|1
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9
|Салернитана
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|2-2
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10
|Болонья
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11
|Кальяри
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|0
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|0-0
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12
|Торино
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|0
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13
|Милан
|0
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|0
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14
|Лацио
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
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15
|Эмполи
|1
|0
|0
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|0-1
|0
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16
|Фрозиноне
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
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17
|Монца
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
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18
|Сассуоло
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
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19
|Дженоа
|1
|0
|0
|1
|1-4
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20
|Удинезе
|1
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|0
|1
|0-3
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|0 : 1
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|1 : 3
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|1 : 4
|19.08
|21:45
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Интер – Монца
|2 : 0
|20.08
|19:30
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Рома – Салернитана
|2 : 2
|20.08
|19:30
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Сассуоло – Аталанта
|0 : 2
|20.08
|21:45
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Лечче – Лацио
|2 : 1
|20.08
|21:45
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Удинезе – Ювентус
|0 : 3
|21.08
|19:30
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Торино – Кальяри
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|21:45
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Болонья – Милан
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