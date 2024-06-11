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Сегодня, 20:40

«Милан» подпишет контракт с Фонсекой на этой неделе

Константин Белов
Корреспондент
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Итальянский «Милан» объявит о назначении Паулу Фонсеки главным тренером команды на этой неделе, сообщает Sky Sport. Португальский специалист подпишет контракт по схеме «2+1» и будет зарабатывать 3,5 миллиона евро в год.

Планируется, что клуб официально сообщит о назначении Фонсеки в четверг, 13 июня. А сделает это Златан Ибрагимович, занимающий в данный момент пост советника владельцев клуба.

«Милан» в прошедшем сезоне набрал 74 очка и занял второе место в серии А. Ранее команду возглавлял Стефано Пиоли.

Источник: Sky Sport
Златан Ибрагимович
ФК Милан
Паулу Фонсека
Стефано Пиоли
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