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Италия

Сегодня, 09:14

«Милан» подпишет вратаря «Аталанты» Спортьелло

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Милан» подпишет контракт с вратарем «Аталанты» Марко Спортьелло, утверждает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, клуб объявит о трансфере в июне. Футболист присоединится к «Милану» на правах свободного агента, в команде собираются использовать игрока как запасного вратаря, который будет готов заменить Майка Меньяна в случае травмы.

В сезоне-2022/23 Спортьелло пропустил 16 голов в 13 матчах за «Аталанту», отыграв 2 встречи на ноль. Контракт 31-летнего итальянца с нынешним клубом действует до конца июня 2023 года.

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