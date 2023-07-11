«Милан» предложил 20 миллионов евро за полузащитника АЗ Рейндерса

«Милан» ведет переговоры по трансферу полузащитника АЗ Тиджани Рейндерса, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, итальянский клуб предложил за 24-летнего нидерландца 20 миллионов евро без учета возможных бонусов. АЗ хочет получить за игрока 25 миллионов евро, но в «Милане» уверены, что достигнут договоренности и заключат сделку.

Рейндерс выступает за АЗ с августа 2017 года. В сезоне-2022/23 футболист забил 7 голов и сделал 12 результативных передач в 54 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 14 миллионов евро.