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Италия

Сегодня, 18:24

«Милан» предложил 20 миллионов евро за полузащитника АЗ Рейндерса

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Милан» ведет переговоры по трансферу полузащитника АЗ Тиджани Рейндерса, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, итальянский клуб предложил за 24-летнего нидерландца 20 миллионов евро без учета возможных бонусов. АЗ хочет получить за игрока 25 миллионов евро, но в «Милане» уверены, что достигнут договоренности и заключат сделку.

Рейндерс выступает за АЗ с августа 2017 года. В сезоне-2022/23 футболист забил 7 голов и сделал 12 результативных передач в 54 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 14 миллионов евро.

Футбол
ФК АЗ (Алкмар Занстрек)
ФК Милан
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