Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

4 сентября, 17:08

«Милан» предложит новый контракт нападающему Рафаэлю Леау

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли заявил, что клуб предложит новый контракт нападающему Рафаэлю Леау.

«Клуб собирается в скором времени предложить Леау новый контракт. Руководство позаботится об этом. Рафаэл не создает никаких проблем и усердно работает, как настоящий профессионал», — приводит слова тренера La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что 23-летний португалец отклонил первое предложение «россонери» о продлении контракта. Миланцы предлагали соглашение до 2026 года с существенным повышением зарплаты, но игрок и его окружение отказались.

В минувшем сезоне Леау сыграл 42 матча во всех турнирах, записав на свой счет 14 голов и 12 результативных передач.

В нынешнем сезоне серии А форвард забил 3 гола и сделал 2 голевых передачи в 5 матчах. Его действующий контракт рассчитан до 2024 года.

ФК Милан
Стефано Пиоли
1
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Выскакивает парень — и дает очередь из автомата...» Вагаб Вагабов — самый брутальный боец Дагестана
«Это золотой фонд». Получат ли спортсмены и тренеры бронь во время частичной мобилизации?
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Итальянские судьи недовольны поведением Сарри после матча с «Наполи»

«Специя» и «Болонья» сыграли вничью, Никола Моро провел на поле 45 минут