Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Италия. Новости

Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 14:34

«Милан» представил ретро-форму ко 125-летию клуба

Сергей Разин
корреспондент
Ретро-форма «Милана».
Фото ФК «Милан»
Telegram Дзен

«Милан» на официальном сайте представил ретро-форму ко 125-летию клуба.

Футболка представлена широкими черными и красными полосами, шорты белого цвета. Болельщики выбрали форму голосованием. Всего будет отшито 1899 единиц ретроформы, каждая с уникальным серийным номером и эксклюзивной упаковкой.

«Милан» был основан 16 декабря 1899 года. Клуб за свою историю стал 19-кратным чемпионом Италии, 5-кратным обладателем Кубка страны, а также 7-кратным обладателем Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов, 5-кратным победителем Суперкубка УЕФА и победителем клубного чемпионата мира.

1
ФК Милан
Читайте также
Врач-диетолог и телеведущий Алексей Ковальков скончался в возрасте 62 лет
Синнер рассказал об отношениях с Калинской
СМИ сообщили о телефонном разговоре начальников генштабов ВС РФ и США
WSJ узнала о планах Украины заявить о готовности к миру
Международная федерация тяжелой атлетики заявила о возвращении России на турниры
«Спартак» треплет нервы, ЦСКА камбэчит в концовке, а «Авангард» резвится без главного тренера. Что произошло в КХЛ 4 декабря
Сегодня
Вчера
Неделя