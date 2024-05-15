«Милан» рассматривает кандидатуру Гальярдо на пост главного тренера клуба

Руководство «Милана» может назначить на пост главного тренера клуба аргентинского специалиста Марсело Гальярдо, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в социальных сетях.

В настоящее время Гальярдо работает в саудовском клубе «Аль-Иттихад». В ходе тренерской карьеры аргентинец также руководил «Насьоналем» и «Ривер Плейтом».

Ранее стало известно, что Стефано Пиоли покинет должность главного тренера «Милана» по окончании сезона. 58-летний специалист был назначен на этот пост в октябре 2019 года.

После 36 туров итальянской серии А «Милан» располагается на втором месте в таблице, набрав 74 очка. В следующем матче «россонери» сыграют на выезде с «Торино».