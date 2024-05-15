Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Италия. Новости
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 08:24

«Милан» рассматривает кандидатуру Гальярдо на пост главного тренера клуба

Telegram Дзен

Руководство «Милана» может назначить на пост главного тренера клуба аргентинского специалиста Марсело Гальярдо, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в социальных сетях.

В настоящее время Гальярдо работает в саудовском клубе «Аль-Иттихад». В ходе тренерской карьеры аргентинец также руководил «Насьоналем» и «Ривер Плейтом».

Ранее стало известно, что Стефано Пиоли покинет должность главного тренера «Милана» по окончании сезона. 58-летний специалист был назначен на этот пост в октябре 2019 года.

После 36 туров итальянской серии А «Милан» располагается на втором месте в таблице, набрав 74 очка. В следующем матче «россонери» сыграют на выезде с «Торино».

Марсело Гальярдо
Футбол
ФК Милан
Серия А
0
Читайте также
Хейли и Джастин Бибер ждут ребенка
Российская фигуристка Овсянкина будет выступать за сборную Франции
Боец ВС РФ рассказал об обезвреживании заминированной ВСУ дамбы в Харьковской области
Красно-белые пережили позор в Калининграде, героем стал вратарь Латышонок. Что случилось в матче Кубка России «Балтика» - «Спартак»
Развожаев сообщил об отражении массированной атаки на Севастополь
В центре Москвы обнаружили тело мужчины со следами жестокого избиения
Популярное видео
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Тиав заявил, что хочет остаться в «Милане»