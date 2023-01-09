«Милан» упустил победу в матче с «Ромой» в добавленное время

«Милан» и «Рома» сыграли вничью в матче 17-го тура чемпионата Италии. Встреча закончилась со счетом 2:2.

Голами в составе «россонери» отметились защитник Пьер Калюлю и полузащитник Томаззо Побега.

Однако за «Рому» в конце второго тайма отличился защитник Роджер Ибаньес и форвард Тэмми Абрахам. Нападающий забил спасительный для римлян гол на 4-й добавленной ко второму тайму минуте.

«Милан» набрал 37 оков и не смог вернуться на второе место в турнирной таблице. Команда по дополнительным показателям уступает «Ювентусу» (37 очков).

«Рома» имеет только одну победу в пяти последних встречах и занимает шестую строчку (31 очко).