Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 00:44

«Милан» упустил победу в матче с «Ромой» в добавленное время

Иван Шитик
Корреспондент
«Милан» — «Рома».
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Милан» и «Рома» сыграли вничью в матче 17-го тура чемпионата Италии. Встреча закончилась со счетом 2:2.

Голами в составе «россонери» отметились защитник Пьер Калюлю и полузащитник Томаззо Побега.

Однако за «Рому» в конце второго тайма отличился защитник Роджер Ибаньес и форвард Тэмми Абрахам. Нападающий забил спасительный для римлян гол на 4-й добавленной ко второму тайму минуте.

«Милан» набрал 37 оков и не смог вернуться на второе место в турнирной таблице. Команда по дополнительным показателям уступает «Ювентусу» (37 очков).

«Рома» имеет только одну победу в пяти последних встречах и занимает шестую строчку (31 очко).

Италия. Серия А. 17-й тур
08 янв, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
2:2
Рома
ФК Милан
ФК Рома
5
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Роналду в «Аль-Насре»: 17 комнат и 280 тысяч евро в месяц. Как живет португалец в Саудовской Аравии
Маринин объяснил причину неудач Трусовой
Второй спецборт с раненными в Макеевке приземлился в Самарской области
Боррель осудил захват правительственных зданий в Бразилии
США запретили Киеву использовать оружие Запада для ударов вглубь РФ
Сторонники Болсонару разгромили парламент Бразилии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Станкович: «С таким отношением к игре мы спасемся, я уверен в этом»

Серия А: «Салернитана» и «Торино» сыграли вничью, «Милан» не смог обыграть «Рому» и другие матчи 17-го тура