«Милан» дома обыграл «Рому», Дибала не забил пенальти на 82-й минуте

«Милан» победил «Рому» в домашнем матче 10-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Победу хозяевам принес гол сербского защитника Страхиньи Павловича на 39-й минуте. Ему ассистировал португальский нападающий Рафаэл Леау. На 82-й минуте аргентинский форварды римлян Пауло Дибала на реализовал пенальти.

«Милан» занимает третье место в таблице чемпионата Италии (21 очко после 10 матчей). У «Ромы» поражение после двух побед подряд и четвертое место (21 очко после 10 игр).