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Сегодня, 21:00

«Милан» — «Рома»: смотреть трансляцию матча чемпионата Италии

«Милан» и «Рома» встретятся в матче чемпионата Италии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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«Милан» и «Рома» встретятся в матче итальянской серии А в воскресенье, 29 декабря. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане и начнется в 22.45 по московскому времени.

В прямом эфире противостояние миланского и римского клубов покажет «Матч ТВ». Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru и онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

С основными событиями игры «Милан» — «Рома» можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Италия. Серия А. 18-й тур
29 дек, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Рома

«Милан» набрал 26 очков в 16 играх сезона серии А, «Рома» провела 17 матчей и набрала 19 очков. В предыдущей игре чемпионата «Милан» победил «Верону» (1:0), а «Рома» — «Парму» (5:0).

Футбол
ФК Милан
ФК Рома
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