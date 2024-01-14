«Милан» и «Рома» сыграют в 20-м туре серии А 14 января

«Милан» и «Рома» сыграют в матче 20-го тура чемпионата Италии в воскресенье, 14 января.

Встреча пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане, Италия. Начало — в 22:45 по московскому времени.

Ключевые события матча чемпионата Италии будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Прямую видеотрансляцию встречи «Милан» — «Рома» покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Футбол 1» и онлайн-платформа «Кинопоиск». Начало прямого эфира — 22.40 по московскому времени.

«Милан» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 39 очков. «Рома» имеет в своем активе 29 очков и располагаются на восьмом месте серии а.

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