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Италия

Сегодня, 21:38

«Милан» сделал предложение «Роме» по трансферу Дзаньоло

Иван Шитик
Корреспондент
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«Милан» сделал официальном предложение «Роме» по трансферу полузащитника Николо Дзаньоло, сообщает Sky Italia.

Миланский клуб готов взять 23-летнего игрока в аренду до конца сезона с последующей опцией выкупа.

«Милан» готов заплатить за аренду 2 миллиона, за полноценный трансфер — 20 миллионов.

Ранее «Тоттенхэм» предлагал 5 миллионов за аренду и те же 20 — за трансфер. «Рома» хочет получить в общей сложности 30 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Дзаньоло забил 2 гола и сделал 3 результативных передачи в 17 матчах за «Рому».

ФК Милан
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