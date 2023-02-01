Милан Шкриньяр присоединится к «ПСЖ» в июне 2023 года

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Защитник «Интера» Милан Шкриньяр присоединится к «ПСЖ» в июне, так как январская сделка сорвалась, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, 27-летний футболист 100 процентов покинет «Интер» в июне бесплатно, чтобы присоединиться к французскому клубу.
Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта подтвердил, что Шкриньяр уйдет в июне бесплатно: «Милан сделал выбор, это его право — и мы должны уважать его».
В текущем сезоне Шкриньяр сыграл 27 матчей за «нерадзурри» во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования