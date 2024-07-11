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Сегодня, 09:31

«Милан» согласовал контракт с полузащитником сборной Франции Фофана

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«Милан» согласовал условия личного контракта с полузащитником «Монако» и сборной Франции Юссуфом Фофана, сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, 25-летний футболист принял предложение итальянского клуба и готов заключить пятилетний контракт с зарплатой в 2,5 миллионов евро за сезон. Однако препятствием к оформлению сделки может стать сумма трансфера хавбека. Отмечается, что «Монако» готов продать игрока минимум за 25 млн евро.

В сезоне-2023/24 Фофана принял участие в 32 матчах «монегасков» в чемпионате Франции, в которых забил четыре гола и отдал столько же результативных передач. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2025 года. Рыночная стоимость француза оценивается в 30 млн евро по данным Transfermarkt.

Футбол
ФК Милан
ФК Монако
Юссуф Фофана
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